Drei Unfälle mit teils Schwerverletzten in Wien

Gleich drei Unfälle spielten sich am Donnerstag in Wien ab. Bei einem Unfall in der Leopoldstadt wurde eine Person schwer verletzt. Auf der Floridsdorfer Brücke sorgte eine 43-Jährige für einen Crash mit drei Verletzten, während in der Autokaderstraße ein Lenker in eine Bim-Haltestelle raste.