Hauchdünner Premieren-Sieg, ÖSV-Herren enttäuschen

Der Auftakt der Biathlon-Rennen in Annecy in Frankreich hat am Donnerstag einen neuen Weltcupsieger gebracht. Der Norweger Martin Uldal schoss im 10-km-Sprint der Männer fehlerfrei und distanzierte seinen mit einer Strafrunde resümierenden Landsmann Johannes Thingnes Bö um 1,4 Sek. Der Topstar der Szene verpasste somit seinen 88. Weltcupsieg hauchdünn. Rang drei ging an den Schweden Sebastian Samuelsson (1/+10,8 Sek.), die Österreicher blieben ohne Weltcup-Punkte.