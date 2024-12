Formel-1-Experte unterschreibt bei McLaren

Glock weiter: „Ich soll eine zentrale Rolle beim Aufbau des Teams spielen. Unser Ziel ist es, im zweiten Jahr dieses Rennstalls konstant in die Top-10 zu fahren. Vielleicht sind auch Podestplätze drin. Ich fühle mich auf jeden Fall – trotz meiner mittlerweile 42 Jahre – voll im Saft. Es gibt keine Zweifel daran, ob ich es noch in mir habe. Davon bin ich vollends überzeugt. Und in der Formel 1 zeigt ein Fernando Alonso, dass es sogar noch mit 43 Jahren geht.“