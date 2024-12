Bluttat im Park: Kurti P. droht 32. Vorstrafe

„Mir ist nie geholfen worden – also ich mein psychisch. Am besten ging es mir in den Haftanstalten. Da hatte ich ärztliche Betreuung. Als ich dann das letzte Mal aus dem Gefängnis bekommen bin, hab‘ ich keine Hilfe bekommen. Ich hab‘ nie eine Chance bekommen. Ich bin auf der Straße gelandet und dann bin ich wieder ins Drogenmilieu“, sagt der 54-Jährige auf der Anklagebank. Und dort kam es am Tattag zur blutigen Auseinandersetzung. Völlig zugedröhnt, kam es mit einem syrischen Asylwerber zum Streit.