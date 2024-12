Weltstar Erwin Schrott feiert Weihnachten – nicht!

Schritt will sein Weihnachten (fast) wie immer

Am Mittwoch davor trafen wir den Weltstar, der gemeinsam mit Sopranistin Anna Netrebko den 16-jährigen Sohn Tiago hat. Dieser Tage weilt er zwar noch in Wien, aber wie feiert er Weihnachten, wenn es dann ernst wird, also privat? „Das ist bei mir eigentlich fast jedes Jahr gleich – aber heuer ist es noch ausgeprägter bei uns: Wir feiern gar nicht“, sagt er der „Krone“.