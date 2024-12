Neues Lokal mit Pizza und Pasta wie anno dazumal

In der ersten Etage der Gortana-Passage in Wels haben italienische Restaurants eine lange Tradition. Ab Mittwoch, 18. Dezember, lebt das „dolce vita“ wieder hoch: Das Da Tano öffnet die Pforten. Der Name war vorprogrammiert. Er leitet sich von der Kurzform von Pizzakoch Gaetano ab. Seit zehn Jahren lebt der in Manduria (Apulien) aufgewachsene „Tano“ mittlerweile in Wels.