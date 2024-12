Trotz Krise! Klagenfurt verlängert Pacult-Vertrag

„Garant für Stabilität“

„Peter Pacult hat in den vergangenen Jahren sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er der richtige Mann für Austria Klagenfurt ist. Mit seiner Ausstrahlung, seiner Ruhe und seiner enormen Erfahrung hat er entscheidend dazu beigetragen, dass sich unser Verein in der Bundesliga etablieren konnte. Er ist nicht nur ein Garant für Stabilität, sondern auch ein Eckpfeiler unserer Zukunftsplanung“, erklärt so auch Geschäftsführer Sport, Günther Gorenzel, demonstrativ, warum es zur Verlängerung gekommen ist.