Trotz Krise: Österreicher verdienen wieder besser

Die Einkommenslage in Österreich hat sich trotz Wirtschaftskrise wieder verbessert. Das geht aus einer Erhebung von Statistik Austria und IHS hervor. Im dritten Quartal 2024 gaben zwar 21 Prozent der Befragten an, in den vergangenen zwölf Monaten Einkommensverluste erlitten zu haben. Allerdings hat sich für 43 Prozent die Einkommenssituation leicht bzw. sehr verbessert.