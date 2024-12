„See Opening Burgenland“: Der Sommer kann kommen!

Das Strandbad Neusiedl soll zum Sprungbrett für den perfekten Start in den Sommer 2025 werden. Laut dem Konzept erweckt eine beeindruckende Kulisse von der Mole West bis zum Gelände des rot-weiß-roten Segelverbandes das „Beach & Surf Fest“ zum Leben. „Erlebniswelten direkt am Seeufer laden zum Verweilen, Genießen, Mitfiebern und Aktivwerden ein“, heißt es in der Ankündigung. „Egal, wo man am Neusiedler See steht, der Blick hat etwas Magisches. Diese Atmosphäre wollen wir viel stärker nutzen und unsere Gäste vom ersten Moment an begeistern“, schickt Veranstalter Daniel Hupfer voraus.