Kristoffersen schimpft: „Er hat mich provoziert!“

Aus der Sicht von Kristoffersen sei der zweite RTL-Durchgang auf der eisigen und steilen Piste „Face de Bellevarde“ mit der schlechten Sicht „unfair“ gewesen. „Diejenigen, die etwas anderes behaupten, haben keine Ahnung, wovon sie reden“, betont Kristoffersen. „Wenn man stichelt, was erwartet man?“ Immerhin: Kristoffersen und Yule haben sich am Telefon bereits ausgesprochen. „Alles ist in Ordnung“, versichert der Norweger.