So riss der E-Scooter Moskauer Militärs in den Tod

Am Dienstagmorgen erschütterte ein gewaltiger Knall die Millionenmetropole. Kurze Zeit später berichten anonyme Telegram-Kanäle: Am Rjasaner Prospekt in der russischen Hauptstadt seien durch eine Explosion zwei Menschen ums Leben gekommen. Aufgewühlte Augenzeugen schildern ein lautes Donnern. Danach hätten sie zwei am Boden liegende Männer erspäht, die soeben aus dem Stiegenhaus hinausmarschiert seien.