Armutskonferenz kritisiert Sozialfonds-Kürzungen

Wer Michael Diettrich kennt, weiß, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Nicht umsonst ist er bei dem einen oder anderen Politiker deswegen gefürchtet. Aktuell kritisiert der Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz die Bestrebungen der Landespolitik, die Ausgaben im Sozialbereich zu drosseln. „Hinter kaum noch vorgehaltener Hand war bisher schon davon die Rede, dass die neue Landesregierung im Sozialbereich 8 bis 10 Prozent einsparen will. In einem Schreiben der Sozialabteilung an Sozialinstitutionen werden nun erste Kürzungen eingefordert und mit Kostensteigerungen im Sozialfonds in Höhe von 30 Prozent seit 2019 begründet“, heißt es in einer Aussendung Diettrichs.