Opfer (16) von Dealern über Monate misshandelt

Als Freunde gaben sich ein 21-jähriger und 22-jähriger Klagenfurter bei der Mutter eines 16-jährigen Wernbergers aus und verschafften sich Anfang August so Zugang in das Haus. Doch dann stürmten die vermeintlichen Freunde in den ersten Stock, öffneten die Zimmertür des Jugendlichen und verpassten ihm mehrere Faustschläge und Tritte.