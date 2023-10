„Alltagsdroge“ Heroin schon in entlegensten Tälern

Marihuana ist nach wie vor die illegale Volksdroge Nummer 1. Doch in Kärnten stehen Kriminalisten in Sachen Suchtgift vor einem weiteren, und immer größer werden Problem: Heroin! „Was die Drogenproblematik betrifft, stehen wir, gemessen an der Bevölkerungszahl, österreichweit nach Wien an zweiter Stelle. Vor allem die Nachfrage nach Heroin ist sehr hoch“, erklärt Karl Schnitzer, Drogen-Chefermittler im Landeskriminalamt.