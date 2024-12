Geld sprudelte, doch die Kilos blieben auf Hüften

Die Anklage warf den Händlern vor, dass sie gefälschte Ozempic-Abnehmspritzen an einen Schönheitschirurgen weitergegeben haben. 499 Euro pro Packung soll der Mediziner dann von Patienten dafür verlangt haben, in Apotheken, wo das Mittel meist vergriffen ist, wandert es um 199 Euro über den Ladentisch. Der Chirurg soll selbst 205 Euro für jeden der 225 Pens bezahlt haben, die er in nur einem Monat bezogen haben soll.