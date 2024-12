Neubau Klinik Gols: Land setzt nächsten Schritt

Die Planungen für die neue Klinik Gols gehen in die nächste Etappe. Doskozil gab in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Burgenland, den Startschuss für den EU-weiten Architekturwettbewerb. „Wir treiben den Bau mit Hochdruck voran“, erklärte der Landeshauptmann. Bis Ende April können sich Architekten dafür bewerben. Danach entscheidet das Land, mit wem man in Verhandlungen geht.