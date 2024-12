Das Christkind bringt heuer Stimmzettel für Wahl

Kuverts aus Hirm

Danach laufen auch die Druckpressen bei der Firma Wograndl Druck in Mattersburg an, welche sowohl die zigtausenden Stimmzettel als auch Muster-Stimmzettel druckt. Die Schwierigkeit sei das richtige Falten der Stimmzettel, erklärt Landeswahlleiter Bernhard Ozlsberger. Das Papier muss so gefaltet werden, dass kein Name eines Kandidaten dadurch „geknickt“ wird. Die Kuverts kommen ebenfalls aus dem Burgenland. Sie stammen von ÖKI in Hirm.