Teresa Dopler: Am Gipfel einer Tinder-Seilschaft

Teresa Dopler zählt zu den interessantesten Gegenwartsautoren in Österreich. Ihr Stück „Monte Rosa“ ist nun in der Studiobühne des Linzer Landestheaters zu sehen. Vordergründig geht es um Bergsteiger in einer Gipfelwelt, doch eigentlich wird eine Gesellschaft vorgeführt, die besessen davon ist, sich selbst zu optimieren.