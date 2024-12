Ertrinkungstod in Rankweil: Betreuerin verurteilt

Freispruch am Landesgericht Feldkirch

In weiterer Folge gab es in der Causa ein juristisches Nachspiel. Im ersten Prozess vertrat das Feldkircher Landesgericht noch die Ansicht, dass der Betreuerin keinen Vorwurf zu machen sei. Die Frau wäre zur Unterstützung anderer Betreuer nur kurz nicht beim Becken gewesen und habe in weiterer Folge rasch und richtig reagiert. Eine lückenlose Aufsicht könne man von einer Betreuerin nicht verlangen, also wurde die Frau von jeglicher Schuld freigesprochen.