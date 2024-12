Diese Therapie reduziert Verlangen nach Alkohol

Eine Serie von Sitzungen mit den Anlegen von gepulsten Magnetfeldern am Kopf, um das Gehirn zu beeinflussen, kann offenbar das Verlangen nach Alkohol bei Suchtkranken deutlich reduzieren. Das zeigte sich jetzt in der Meta-Analyse der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema, die Wiener und griechische Experten durchgeführt haben. Das entsprechende Verfahren gilt in anderen Ländern wie Großbritannien bereits als etabliert.