Hund von Feuerwehr aus Jauchegrube gerettet

Vier Feuerwehren wurden am späten Sonntagabend nach Steinerkirchen an der Traun zu einer in eine Jauchegrube gestürzte Person geholt. Zwar stellte sich am Einsatzort zur Erleichterung der Einsatzkräfte schnell heraus, dass es sich nicht um eine Person, sondern um ein Tier handelte: Ein Hund war durch eine enge Schachtöffnung in den Gülleschacht gestürzt.