Kehrtwende in Siegendorf? Fans kämpfen für Klub!

Die Aufruhr in der Regionalliga war groß, hat man ja erst vor zwei Saisonen mit dem „Ausscheiden“ von Bruck/Leitha ein ähnliches Desaster mitgemacht. „Sportlich wäre es natürlich alles andere als fair, sollte Siegendorf aus der Meisterschaft genommen und die Punkte gestrichen werden“, gab es nur eine Meinung bei den Klubs. Auch eine Statutenänderung wird gefordert – immerhin bezieht sich dieser Paragraf noch auf eine 10er-Liga der Bundesliga und diese gibt es schon lange nicht mehr.



Fans, Gönner und Mitglieder wollen helfen

Allerdings hatte diese mediale Präsenz auch etwas Positives. Denn plötzlich waren die Burgenländer in aller Munde – spricht keiner mehr von einem Rückzug. Ganz im Gegenteil, will man mit Unterstützung von Fans, Mitgliedern und Gönnern auch im Frühjahr in der Ostliga auf Punktejagd gehen. „Der ASV Siegendorf ist nach wie vor Mitglied der Regionalliga Ost und soll das auch in der Rückrunde bleiben“, geben sich die Initiatoren kämpferisch.