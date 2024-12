„Das war schon eine brutale Genugtuung für mich“

„Wir haben spontan beschlossen, noch eine Nacht in Val d’Isère zu bleiben und erst am Sonntag zurück nach Österreich zu fahren“, verriet Patrick Feurstein. Blieb also Zeit, um seinen sensationellen zweiten Platz im Riesentorlauf auf der „Face de Bellevard“-Piste gebührend zu feiern. „Ja, wir haben schon ein paar Bierchen getrunken. Ausgeartet ist es aber nicht“, verrät der Mellauer, der sich mit seinem allerersten Weltcuppodestplatz auch noch ein nachträgliches Geschenk zu seinem 28. Geburtstag machte, den er am 1. Dezember gefeiert hatte. „Ganz glauben kann ich noch immer nicht, was mir hier gelungen ist.“