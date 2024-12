Profis bauen im Hülgerthpark ein Heim der Zukunft

Seit fünf Jahren schon steht der Hülgerthpark in den Schlagzeilen, damals war noch Jürgen Pfeiler (SP) für das Heim verantwortlich. Etliche Ausbaupläne folgten, die Kosten wären bei 20 Millionen Euro und noch mehr gelegen. Waren dennoch ein Fiasko, weil bei einem Plan die Balkontüren etwa so schmal gewesen wären, dass die Bewohner im Rollstuhl nicht einmal durchgepasst hätten. Neue Käufer wurden gesucht, am Ende standen die Caritas und das Hilfswerk als Betreiber parat. Die Caritas hat den Zuschlag bekommen. „Wir hätten keinen Tag länger warten dürfen, denn am Jahresende laufen alle Fristen aus“, sagt Bgm. Christian Scheider.