KAC bezwingt Leader Fehervar – Linz rückte näher

Auswärtsserie von Fehervar endet

Dort schrieben die Ungarn zwar gleich doppelt an, ein weiterer Treffer von From (56./PP) und Jan Mursak mit dem Schlussakt (60.) sorgten aber für weiter klare Verhältnisse. Dadurch endete für Fehervar eine imposante Auswärtsbilanz, hatte der Spitzenreiter doch zuvor neunmal in Folge in der Fremde in regulärer Spielzeit gewonnen. Die Linzer jubelten über den Ausrutscher und profitierten davon.