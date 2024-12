Tod mit 61: Deutsche trauern um Skisprungtrainer

Hannawald dankbar und stolz

Hannawald auf Instagram: „Lieber Wolfi, ich bin einfach nur froh, dass sich unsere Wege damals Anfang der 90’er gekreuzt haben und du mich an die Hand genommen hast. Trainer sind die wichtigsten Personen, die am Ende Menschen wie mir, Erfolg bringen. Unseren größten Erfolg wird uns niemand nehmen können. Ich bin dankbar und stolz. Ruhe in Frieden«.“