Welle der Hilfsbereitschaft für jungen Pokémon-Fan

Fast jeder kennt dieses Gefühl: Wie ein Schlag in die Magengrube kommt es einem vor, wenn man etwas verloren hat, das einem viel bedeutet. Noch schlimmer ist das bei Sachen, die man nicht so einfach wiederbeschaffen kann. Genau so ist es einem Bub (8) aus Lichtenberg bei Linz ergangen – er wollte seine besten Pokémon-Sammelkarten mit in die Schule nehmen, ließ aber seine Sammelbox an der Bushaltestelle stehen. Trotz aller Bemühungen der Familie tauchte sie nicht mehr auf.