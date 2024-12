Sammlung von wertvollen Pokémon-Karten ist weg

Selten und teuer

„Schnell hat sich aber herausgestellt, dass viele davon entweder gar nicht mehr zu kriegen oder mittlerweile ziemlich teuer sind, also mehr wert, als wir dachten. Wir haben natürlich überall gesucht, Nachbarn und Bekannte in der Umgebung befragt und alles versucht, was uns eingefallen ist“, so die Großmutter. Auch in der Schule hätten sie gefragt, aber vergeblich – die bunte Blechbox, auf deren Deckel der legendäre Charizard, ein drachenähnliches Pokemon prangt, blieb verschwunden.