Familie sucht verzweifelt nach Opas Adventkalender

„Wir hatten eine Riesenfreude – für uns war es unglaublich aufregend, was am nächsten Tag beim Öffnen auf uns wartet“, erzählt der 68-Jährige. Nach Vaters Tod sei der Adventkalender für sie auch eine Erinnerung an seine Person gewesen. „In der Familie ist er deshalb an Kinder und Enkelkinder weitergegeben worden.“