„Aus diesem Fünfsternehotel geh’ ich nimma weg“

Die Bewohner des Pflegeheims FraDomo in Feldkirchen/D. in Oberösterreich, das im September seine Pforten geöffnet hat, feiern in rund zwei Wochen ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest. Das an sich ist nichts Außergewöhnliches. Erstaunlich ist, dass hier niemand mehr wegwill. Das hat mit einem speziellen Konzept zu tun.