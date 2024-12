Hitzige Debatte um Transfrau bei der Darts-WM

„Beobachtet mich vielleicht jemand?“

Offen erzählt sie von Nachrichten, die sie in den vergangenen Monaten bekam. „Jemand schrieb mir: ‘Wenn du meinem Mädchen auf die Damentoilette folgst, werde ich dich umbringen.‘ Solche Nachrichten führen dazu, dass ich mich neulich am Flughafen gefragt habe: Okay, beobachtet mich vielleicht jemand? Könnte genau diese Person irgendwo in der Nähe sein? Das ist schrecklich“, sagte Van Leuven im Sport1-Podcast „Checkout“.