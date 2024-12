Große Nachfrage: Dachstein weitet Saison aus

„Der Eisverlust am Dachstein ist dramatisch“, sagt Andreas Kellerer-Pirklbauer, Leiter des Gletschermessdiensts des Alpenvereins. „So wie bei allen anderen Gletschern in Österreich auch.“ Der Steirer arbeitet zurzeit mit seinem Team am aktuellen Gletschermessbericht, der im Frühjahr publiziert wird. Inzwischen wird ein mittlerer Rückzugswert von mehr als 20 Metern Länge pro Jahr registriert.