Im Jogginganzug, Smoking und sexy Abendkleid

Gerade vom Trainingslager in Südafrika in Wels angekommen, sitzt Ivona Dadic schon wieder im Auto. Kroatien ist das Ziel der 30-Jährigen, denn dieses Jahr ist es das Elternhaus von ihrem Papa, in dem gemeinsam Weihnachten gefeiert wird. „Untertags wird gefastet. Und das große Festessen mit Truthahn startet erst nach der Mitternachtsmette. Außerdem ist Heiligabend für uns als Familie zusätzlich ein besonderer Tag. Denn mein verstorbener Bruder hätte an dem Tag Geburtstag gehabt“, so die Siebenkämpferin. Die das letzte verkorkste Jahr schnell vergessen will.