Reitshammer und Gigler im WM-Halbfinale

Darunter war Lena Kreundl ebenso über 100 m Lagen, in ihrem vorletzten Karriere-Rennen. In 1:00,19 Min. schrammte die Oberösterreicherin nur um 0,18 Sek. am Semifinale vorbei. Die 27-Jährige wird am Samstag nach ihrem Antreten über 50 m Kraul ihre Karriere beenden und sich fortan auf ihren Polizistinnen-Job konzentrieren. Simon Bucher fehlten über 50 m Rücken in 23,70 als 28. 0,33 Sek. auf die Runde der letzten 16, für ihn wird es am Freitag über 100 m Delfin auf seine Hauptstrecke gehen. Andreas Rizek beendete seinen einzigen WM-Einsatz über 200 m Delfin in 1:55,40 als 23.