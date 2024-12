„Richtig sauer!“ Sturm zwischen Stolz und Frust

Otar Kiteishsvilli: „Es war ein schwieriger Start in das Spiel. Bis zum Ende der ersten Halbzeit, würde ich sagen, haben wir uns schwergetan. Es war schwierig, sich auf ihr Pressing einzustellen. Aber mit den beiden Toren haben wir einen ordentlichen Schub erhalten. Danach waren wir 20, 25 Minuten die gefährlichere Mannschaft. Leider waren wir dann vielleicht nicht mehr so konsequent in der Verteidigung. Generell sind wir ein bisschen müde geworden - im Kopf und in den Beinen. Das Ziel, einen Punkt mitzunehmen, haben wir verpasst.“