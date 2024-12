Hier geht zur Adventzeit so richtig die Post ab

Rund um Weihnachten herrscht in den Logistikzentren der Paketzusteller Hochsaison. Die „Krone“ besuchte das Logistikzentrum in Wernberg, wo täglich rund 60.000 Pakte am Tag abgefertigt werden. Jährlich nimmt die Zahl der Packerl massiv zu – eine Herkulesaufgabe!