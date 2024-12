Nordsee: Fischer finden deutsche Cessna mit Leiche

Nach sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden

Die Cessna sei am 30. September 2023 am Flugplatz Uetersen-Heist in Schleswig-Holstein gestartet, berichtete die BBC. Damals war eine Maschine nach etwa sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden, wie es in einem Bericht der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hieß.