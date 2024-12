Deutsch lernen als Schlüssel zur Integration

Muttersprache als Bestandteil des Alltags

Während ein Teil der Kinder mittlerweile Kindergärten und Schulen in der Umgebung besucht, werden sechs Kinder in der hausinternen Außenstelle der Sonderschule Stegersbach unterrichtet. Die Muttersprache bleibt ein fester Bestandteil ihres Alltags. Während die Kinder am Vormittag im Kindergarten und der Schule Deutsch lernen, erhalten sie am Nachmittag online Ukrainisch-Unterricht. Das habe den Hintergrund, dass man Fremdsprachen leichter lernt, wenn man die Muttersprache beherrscht.