Herzzerreißender Abschied zweier Schwerkranker

Ein Abschied, bei dem kein Auge trocken blieb. Die beste Freundin der hochbetagten Frau Lucia hatte sich an die Rollenden Engel gewendet: Die Dame liegt seit einigen Wochen auf der Palliativstation des Welser Spitals, ihre Kräfte schwinden täglich. Dennoch drehen sich ihre Gedanken nur um ihre Samtpfote, die sich, ebenfalls schwer krank, seit sieben Wochen in der Pflege eines Tierarztes in Aschach an der Donau befindet.