Derby-Showdown um Einzug ins Cup-Achtelfinale

„Nach diesem Spiel fällt es mir schwer etwas zu sagen, da es sich einfach so traurig anfühlt“, hatte der Bregenzer Rückraum-Recke Andreas Schröder zu Protokoll gegeben, nachdem sein Team am 23. November vor den eigenen Fans das Ländle-Derby in der HLA-Meisterliga gegen Hard hauchdünn mit 27:28 verloren hatte. Heute, nur 17 Tage später, bietet sich Schröder und Co. die Chance, es besser zu machen.