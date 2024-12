Bandenmassaker in Haiti: Über 100 Menschen tot

Medien und Menschenrechtsorganisationen zufolge ist es in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince zu einem Massaker an mehr als 100 Menschen gekommen. Mitglieder einer bewaffneten Bande richteten Mitglieder eines Voodoo-Kultes hin, nachdem der Sohn des Bandenchefs an einer mysteriösen Krankheit gestorben war.