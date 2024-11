Banden feuerten auf Passagierflugzeuge in Haiti

In Haiti sind zwei Flugzeuge von US-Fluglinien angeschossen worden. Eine Spirit-Maschine aus Florida (siehe Video oben) wurde am Montag während des Landeanflugs auf den Flughafen Toussaint Louverture von Schüssen getroffen. Der Schaden an einem Flugzeug der Airline JetBlue wurde erst nach der Landung in New York festgestellt.