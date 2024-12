In der Kurve: Betrunkene stürzt aus Taxi-Fenster

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht musste eine 26-jährige Wolfsbergerin ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach Mitternacht nahmen vier Personen in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg ein Taxi, um nachhause gebracht zu werden. „Beim Einbiegen in die Ziegeleistraße öffnete plötzlich die hinter dem Lenker sitzende 26-Jährige das Fenster ihres Platzes“, schildert die Polizei die Anfänge des ungewöhnlichen Einsatzes.