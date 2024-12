Feuer-Drama: Drei Bewohner entkommen Inferno knapp

Gegen 1.30 Uhr wurde die Lustenauer Feuerwehr darüber informiert, dass in der Marktgemeinde ein Einfamilienhaus brennt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Holzhaus bereits komplett in Flammen. Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr im Gebäude, die drei Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können – sie mussten allerdings allesamt ins Krankenhaus gebracht werden, da der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen bestand.