Niederlagen für Marco Kasper und Marco Rossi

Für die österreichischen NHL-Legionäre Marco Kasper und Marco Rossi hat es am Samstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL keinen Grund zum Jubeln gegeben. Kasper verlor mit seinen Detroit Red Wings zu Hause 1:2 gegen Colorado Avalanche. Für Minnesota setzte es auswärts eine 1:4-Schlappe gegen die Los Angeles Kings. Für die Wings war es die fünfte Niederlage in Folge. Die Wilds verloren erstmals nach fünf siegreichen Partien.