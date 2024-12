Suchtkranke spenden Hoffnung mit Krippenspiel

„Aufgrund ihrer Traumata und Abhängigkeiten haben sie die Verbindung zu sich selbst und zu ihren Nächsten verloren. Ein Teufelskreis! Denn in herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, gut verwurzelt zu sein – im Glauben an Gott und an sich selbst und auch in Beziehungen zu seinen Lieben“, sagt Cenacolo-Leiter Georg Schwarz und erzählt von seinen Schützlingen. Die jüngsten sind 18, die ältesten 45 Jahre alt.