Adventwanderung: Neuer Treffpunkt wegen Wetter

Neuer Treffpunkt für Adventwanderer

Mit dankenswerter Unterstützung von Alpenvereins-Obmann Hans Jury und Johannes Stoxreiter von der Bergrettung Lieser-Maltatal konnte für heuer eine Alternative gefunden werden. Statt bei der hoch gelegenen Alpenvereinshütte ist der Treffpunkt am 2. Adventsonntag um 9 Uhr am Friedhofs-Parkplatz in Gmünd, von wo aus wir zu einer besinnlichen Adventwanderung starten werden. „Ich freue mich und bitte weitersagen“, so Seelsorger Roland Stadler. Infos: 0664 / 911 15 81