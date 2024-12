ÖVP startet Kampagne: „Burgenland, wähl dich frei“

„Vorsorge-Tausender“ und Baulandsteuer

Inhaltlich setzt die ÖVP auf einen „Vorsorge-Tausender“, die Abschaffung der Baulandsteuer, die Verkleinerung der Landesholding und auf „echte Wahlfreiheit in der Pflege“. Zudem müsse das Land für die Gemeinden wieder ein Partner auf Augenhöhe sein. „Soll es im Burgenland so weitergehen wie die letzten fünf Jahre oder soll sich vieles ändern und das Burgenland in eine andere Richtung gehen?“, fragt Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Die Volkspartei habe das Ziel, das Land von unnötigen Belastungen, Bevormundung und zentralistischen Strukturen zu befreien.