13 Kinder durch verseuchte Infusionen gestorben

Anweisung an Ärzte

Das Ministerium wies Ärzte im ganzen Land an, zunächst keine Infusionsbeutel des Unternehmens Productos Hospitalarios S.A de C.V. mehr zu verwenden. Verursacht wurden die Infektionen den Angaben zufolge wohl durch den multiresistenten Keim Klebsiella oxytoca. Das Bakterium wurde erstmals im November in drei staatlichen und einem privaten Krankenhaus in Vororten von Mexiko-Stadt entdeckt.