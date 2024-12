Wolff greift Horner an: „Wie kann er es wagen …“

Der Mercedes-Pilot reagierte damit auf Kommentare des Niederländers, die dieser nach einem Zwischenfall während des Qualifyings in der vergangenen Woche im Raum der Rennkommissare gemacht hatte. Verstappen hatte in Lusail seine Pole Position wegen einer Strafe, weil er Russell im Qualifying behindert hatte, verloren. Nachdem Verstappen das Rennen gewonnen hatte, beschuldigte er Russell in einem Interview für das niederländische Fernsehen, hinterhältig zu sein. Auslöser war Russells Forderung nach einer Strafe.

„Ich bereue nichts“, sagte Verstappen nun in Abu Dhabi. „Vielleicht würde ich heute sogar noch mehr sagen.“ Er könne immer noch nicht glauben, „dass jemand so sein kann“, sagte der 27-jährige Niederländer bei einer Pressekonferenz. „In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas noch nicht erlebt, für mich war das nicht zu akzeptieren.“ Er bezichtigte Russell, gelogen zu haben: „Ich habe nicht erwartet, dass jemand so aktiv versucht, jemand anderem eine Bestrafung zu bescheren. Das war nicht nett und sogar sehr schockierend.“